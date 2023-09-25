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Пентагон: "ЧВК Вагнер" сохраняет значительное присутствие в Африке

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 21:55

США не фиксировали вывода значительного количества сил группы "Вагнера" из африканских стран после смерти ее главаря Евгения Пригожина в прошлом месяце.

Источник: "Европейская правда"; "Голос Америки", который приводит цитату главы Пентагона Ллойда Остина

Детали: "Вагнер все еще имеет значительное присутствие на континенте", - сказал Остин, прибывший с визитом в Джибути.

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По его словам, за более чем месяц, прошедший после гибели Пригожина, США до сих пор не увидели "решительных изменений" в отношениях Вагнера с Кремлем или признаков того, что Москва взяла на себя операции группировки по всей Африке.

"Я думаю, что в будущем вы увидите определенную конкуренцию в их рядах за то, кто станет следующим лидером. Я думаю, что вы также увидите, что российское правительство может попытаться либо заменить "Вагнер" каким-то другим элементом, либо использовать российские войска для поддержки усилий на континенте", – добавил глава Пентагона.

Остин добавил, что силы Вагнера, вероятно, смогут поддерживать свое присутствие в Африке в ближайшем будущем, но им будет трудно делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе без поддержки со стороны Кремля.

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среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Темы: СШАВагнер
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