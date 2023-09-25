Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: "ЧВК Вагнер" сохраняет значительное присутствие в Африке

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 21:55

США не фиксировали вывода значительного количества сил группы "Вагнера" из африканских стран после смерти ее главаря Евгения Пригожина в прошлом месяце.

Источник: "Европейская правда"; "Голос Америки", который приводит цитату главы Пентагона Ллойда Остина

Детали: "Вагнер все еще имеет значительное присутствие на континенте", - сказал Остин, прибывший с визитом в Джибути.

Реклама:

По его словам, за более чем месяц, прошедший после гибели Пригожина, США до сих пор не увидели "решительных изменений" в отношениях Вагнера с Кремлем или признаков того, что Москва взяла на себя операции группировки по всей Африке.

"Я думаю, что в будущем вы увидите определенную конкуренцию в их рядах за то, кто станет следующим лидером. Я думаю, что вы также увидите, что российское правительство может попытаться либо заменить "Вагнер" каким-то другим элементом, либо использовать российские войска для поддержки усилий на континенте", – добавил глава Пентагона.

Остин добавил, что силы Вагнера, вероятно, смогут поддерживать свое присутствие в Африке в ближайшем будущем, но им будет трудно делать это в среднесрочной и долгосрочной перспективе без поддержки со стороны Кремля.

ВИДЕО ДНЯ

среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Темы: СШАВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины

Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ

Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

видеоВ Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

Все новости...
США
США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами
США предоставляют Польше $2 млрд кредита на модернизацию армии
Из Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи
Последние новости
08:26
В Херсоне более 10 пострадавших из-за ночного обстрела россиян
08:02
Потери врага: Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов и 21 российский танк
07:34
Нападение ХАМАС есть крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки – СМИ
06:50
За сутки произошло около 70 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
06:28
ОбновленоВ трех областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:50
На ВОТ захватчики давят на гражданских и грабят их – сопротивление
04:48
В секторе Газа создана закрытая военная зона – ЦАХАЛ
04:04
ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины
03:56
Россия бросает резервы на север от Бахмута, чтобы сдержать наступление Сил обороны – Евлаш
03:14
Байден: США позаботятся, чтобы Израиль мог защитить себя
Все новости...
Реклама: