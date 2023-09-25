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Влада Молдови не може перевірити звідки летіла ракета, що впала в "Придністров'ї"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 23:33
Влада Молдови не може перевірити звідки летіла ракета, що впала в Придністров'ї
МАЙЯ САНДУ. ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Молдови Мая Санду в понеділок прокоментувала, що влада поки не знає звідки летіла ракета, яка впала в "Придністров'ї", але попри все у цьому винна Росія. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Санду в етері телеканалу TV8

Деталі: Молдовська лідерка сказала, що наразі влада не володіє конкретною інформацією, звідки саме летіла ракета, що впала в "Придністров’ї".

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"Зрозуміло, що ми не можемо перевірити на місці, що сталося, тому що це сталося на території Придністровського регіону, де наші інституції не можуть розслідувати, що сталося", – додала Санду, підтвердивши, що Кишинів вирішив направити своїх інспекторів на місце.

"Але хай там як, це сталося через війну. Бомби падають, тому що в Україні йде війна, але війну розпочала Росія, це всім зрозуміло", – підкреслила вона.

Раніше в понеділок співголова Об'єднаної контрольної комісії від невизнаного "Придністров'я" Олег Бєляков повідомив про падіння уламків ракети на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани після ракетної атаки на Одеську область.

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Уночі 25 вересня українські сили під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 російських крилатих ракет типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

Нагадаємо, раніше в Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.

Теми: МолдоваПридністров'я
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