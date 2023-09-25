Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Молдовы не могут проверить, откуда летела ракета, упавшая в "Приднестровье"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 23:33
Власти Молдовы не могут проверить, откуда летела ракета, упавшая в Приднестровье
МАЙЯ САНДУ. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Молдовы Мая Санду в понедельник прокомментировала, что власти пока не знают откуда летела ракета, которая упала в "Приднестровье", но, несмотря ни на что, в этом виновата Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Санду в эфире телеканала TV8

Детали: Молдавский лидер сказала, что пока власти не владеют конкретной информацией, откуда именно летела ракета, упавшая в "Приднестровье".

Реклама:

"Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это произошло на территории Приднестровского региона, где наши институты не могут расследовать, что произошло", – добавила Санду, подтвердив, что Кишинев решил направить своих инспекторов на место.

"Но как бы там ни было, это произошло из-за войны. Бомбы падают, потому что в Украине идет война, но войну начала Россия, это всем понятно", – подчеркнула она.

Ранее в понедельник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанного "Приднестровья" Олег Беляков сообщил о падении обломков ракеты на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы после ракетной атаки на Одесскую область.

ВИДЕО ДНЯ

Ночью 25 сентября украинские силы во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 российских крылатых ракет типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Напомним, ранее в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

Темы: МолдоваПриднестровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины

Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ

Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

видеоВ Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

Все новости...
Молдова
В Молдове допустили вступление в ЕС без территории "Приднестровья"
Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ
Суд в Молдове разрешил Додону выезжать за границу
Последние новости
09:45
видео"Хезболла" обстреляла Израиль, тот в ответ атаковал Ливан
09:21
Разведка Британии отчитывается об успехах Украины в районе Великой Новоселки
09:10
ФОТОТелескоп "Хаббл" сделал изображение спиральной галактики в созвездии Девы
09:07
В Сенате США готовят экстренную помощь Израилю после нападения ХАМАС
08:50
Возросло количество погибших из-за кассетного обстрела РФ села под Запорожьем
08:26
В Херсоне более 10 пострадавших из-за ночного обстрела россиян
08:02
Потери врага: Силы обороны уничтожили еще 580 оккупантов и 21 российский танк
07:34
Нападение ХАМАС есть крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки – СМИ
06:50
За сутки произошло около 70 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
06:28
ОбновленоВ трех областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: