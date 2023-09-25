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Власти Молдовы не могут проверить, откуда летела ракета, упавшая в "Приднестровье"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 23:33
Власти Молдовы не могут проверить, откуда летела ракета, упавшая в Приднестровье
МАЙЯ САНДУ. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Молдовы Мая Санду в понедельник прокомментировала, что власти пока не знают откуда летела ракета, которая упала в "Приднестровье", но, несмотря ни на что, в этом виновата Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Санду в эфире телеканала TV8

Детали: Молдавский лидер сказала, что пока власти не владеют конкретной информацией, откуда именно летела ракета, упавшая в "Приднестровье".

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"Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это произошло на территории Приднестровского региона, где наши институты не могут расследовать, что произошло", – добавила Санду, подтвердив, что Кишинев решил направить своих инспекторов на место.

"Но как бы там ни было, это произошло из-за войны. Бомбы падают, потому что в Украине идет война, но войну начала Россия, это всем понятно", – подчеркнула она.

Ранее в понедельник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанного "Приднестровья" Олег Беляков сообщил о падении обломков ракеты на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы после ракетной атаки на Одесскую область.

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Ночью 25 сентября украинские силы во время ракетной атаки по южным регионам сбили 11 российских крылатых ракет типа "Калибр" и 19 "Шахедов", из-за попадания в Одессе повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы тушили пожар.

Напомним, ранее в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

Темы: МолдоваПриднестровье
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