Росіяни скаржаться, що Бєлгородську область масовано атакували безпілотники

Жителі Бєлгородської області повідомляють про масову атаку безпілотників, у Грайворонському районі працювала система протиповітряної оборони.

Джерело: російський Телеграм-канал "Baza", Міноборони РФ

Деталі: Російські військові відзвітували, що знищили 7 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю.

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Окрім цього вони повідомили, що пізно ввечері 25 вересня ППО збила 2 БПЛА літакового типу в Курській області.