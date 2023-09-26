Росіяни скаржаться, що Бєлгородську область масовано атакували безпілотники
Вівторок, 26 вересня 2023, 00:04
Жителі Бєлгородської області повідомляють про масову атаку безпілотників, у Грайворонському районі працювала система протиповітряної оборони.
Джерело: російський Телеграм-канал "Baza", Міноборони РФ
Деталі: Російські військові відзвітували, що знищили 7 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю.
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Окрім цього вони повідомили, що пізно ввечері 25 вересня ППО збила 2 БПЛА літакового типу в Курській області.