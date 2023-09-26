Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 00:04
Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
Фото иллюстративное ИЗ ВИКИПЕДИИ

Жители Белгородской области сообщают о массовой атаке беспилотников, в Грайворонском районе работала система противовоздушной обороны.

Источник: российский Телеграм "Baza", Минобороны РФ

Детали: Российские военные отчитались, что уничтожили 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Реклама:

Кроме этого они сообщили, что поздно вечером 25 сентября ПВО сбило 2 БПЛА самолетного типа в Курской области.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Росcия
Россияне прошлой зимой повредили более 60% тепло- и энергосетей столицы
Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы
США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: