Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники

Жители Белгородской области сообщают о массовой атаке беспилотников, в Грайворонском районе работала система противовоздушной обороны.

Источник: российский Телеграм "Baza", Минобороны РФ

Детали: Российские военные отчитались, что уничтожили 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

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Кроме этого они сообщили, что поздно вечером 25 сентября ПВО сбило 2 БПЛА самолетного типа в Курской области.