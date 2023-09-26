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Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 00:04
Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
Фото иллюстративное ИЗ ВИКИПЕДИИ

Жители Белгородской области сообщают о массовой атаке беспилотников, в Грайворонском районе работала система противовоздушной обороны.

Источник: российский Телеграм "Baza", Минобороны РФ

Детали: Российские военные отчитались, что уничтожили 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

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Кроме этого они сообщили, что поздно вечером 25 сентября ПВО сбило 2 БПЛА самолетного типа в Курской области.

Темы: Росcиябеспилотники
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