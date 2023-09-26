Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
Вторник, 26 сентября 2023, 00:04
Жители Белгородской области сообщают о массовой атаке беспилотников, в Грайворонском районе работала система противовоздушной обороны.
Источник: российский Телеграм "Baza", Минобороны РФ
Детали: Российские военные отчитались, что уничтожили 7 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
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Кроме этого они сообщили, что поздно вечером 25 сентября ПВО сбило 2 БПЛА самолетного типа в Курской области.