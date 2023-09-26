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Урядовий "шатдаун" у США може вплинути на швидкість військової допомоги Україні – Держдеп

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 00:54
Урядовий шатдаун у США може вплинути на швидкість військової допомоги Україні – Держдеп
Метью Міллер, фото: golosameriki.com

Припинення роботи американського уряду через "шатдаун" може вплинути на швидкість військової допомоги Україні.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер

Деталі: За його словами, "шатдаун" (затримка з ухваленням нового бюджету - УП) це юридичне питання, яке стосується того, кому дозволено працювати під час зупинки, а кому заборонено. 

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Дослівно: "Ми можемо продовжувати надавати допомогу – військову допомогу, допомогу у сфері безпеки – у разі припинення роботи уряду. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним і чому ми закликаємо Конгрес фінансувати уряд".

Передісторія: 

  • Наразі під питанням фінансова допомога від США не лише на 2024 рік, а й на завершення 2023-го. Фінансовий рік у Штатах закінчується 30 вересня і з 1 жовтня має діяти наступний бюджетний період. Однак американські парламентарі не спромоглися ухвалити бюджет на наступний рік.
  • У такій ситуації Конгрес США має ухвалити так званий проміжний бюджет, який діятиме до ухвалення повноцінного кошторису. У цей документ закладена і фінансова допомога для України – близько 3,3 млрд дол до кінця 2023 року.

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Теми: СШАвійна
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