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Правительственный "шатдаун" в США может повлиять на скорость военной помощи Украине – Госдеп

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 00:54
Правительственный шатдаун в США может повлиять на скорость военной помощи Украине – Госдеп
Мэтью Миллер, фото: golosameriki.com

Прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" может повлиять на скорость военной помощи Украине.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Детали: По его словам, "шатдаун" (задержка с принятием нового бюджета - УП) это юридический вопрос, который касается того, кому разрешено работать во время остановки, а кому запрещено. 

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Дословно: "Мы можем продолжать оказывать помощь - военную помощь, помощь в сфере безопасности - в случае прекращения работы правительства. Но когда у вас есть несколько человек, которым запрещено приходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок. Вот почему мы считаем, что прекращение работы будет настолько тревожным и почему мы призываем Конгресс финансировать правительство".

Предыстория:

  • Под вопросом финансовая помощь от США не только на 2024 год, но и в завершение 2023-го. Финансовый год в Штатах истекает 30 сентября и с 1 октября должен действовать следующий бюджетный период. Однако американские парламентарии не смогли принять бюджет на следующий год.
  • В такой ситуации Конгресс США должен принять так называемый промежуточный бюджет, который будет действовать до принятия полноценной сметы. В этот документ заложена и финансовая помощь для Украины – около 3,3 млрд долл. до конца 2023 года.

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Темы: СШАвойна
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