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За добу на Таврійському напрямку знищено 59 окупантів та 4 склади їхньої зброї

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 01:42
За добу на Таврійському напрямку знищено 59 окупантів та 4 склади їхньої зброї
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА ФОНІ ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

На Таврійському напрямку за добу було ліквідовано 59 російських окупантів та 38 одиниць військової техніки.

Джерело: командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За його інформацією, за останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117).

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Він написав, що загалом упродовж минулої доби ворог 19 разів атакував позиції українських військ та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудару. Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

Військовий повідомив, що знищено 38 одиниць військової техніки противника: 1 танк, 7 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. 

Окрім цього, знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

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Теми: війнаЗапорізька область
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