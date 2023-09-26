Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 01:42
За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК НА ФОНЕ УНИЧТОЖЕННОЙ ТЕХНИКИ ОККУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБА ЗСУ

На Таврическом направлении за сутки было ликвидировано 59 российских оккупантов и 38 единиц военной техники.

Источник: командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По его информации, за последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117).

Реклама:

Он написал, что в целом за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции украинских войск и совершил 698 обстрелов, нанес 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневое задание.

Военный сообщил, что уничтожено 38 единиц военной техники противника: 1 танк, 7 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 2 единицы специальной техники. 

Кроме этого, уничтожено 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
война
Ночью защитники Украины уничтожили 26 из 38 "Шахедов"
Оккупанты ночью били по Одесской области: ранены 2 человека, сгорели 6 фур, повреждены склады
Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: