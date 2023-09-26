За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия

На Таврическом направлении за сутки было ликвидировано 59 российских оккупантов и 38 единиц военной техники.

Источник: командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По его информации, за последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117).

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Он написал, что в целом за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции украинских войск и совершил 698 обстрелов, нанес 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневое задание.

Военный сообщил, что уничтожено 38 единиц военной техники противника: 1 танк, 7 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Кроме этого, уничтожено 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага.