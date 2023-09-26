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На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух: є жертви, 200 людей поранені

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 02:10
На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух: є жертви, 200 людей поранені
Фото ДСНС МВС Арцаха

На складі бензину поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) – Аскеран на території сепаратистського регіону Нагірний Карабах стався сильний вибух, понад 200 людей поранені, є загиблі.

Джерело: вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій

Деталі: Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів.

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Рятувальники та медичні групи працюють на місці вибуху. Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей. За його словами, стан багатьох постраждалих тяжкий чи вкрай тяжкий.

Пряма мова Степаняна: "Медичних можливостей недостатньо для порятунку життів людей. Санітарна авіація має діяти дуже терміново, щоб урятувати людей. Дуже терміново, без зволікання".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю. 

Теми: Нагірний Карабахвибух
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