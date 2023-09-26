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На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 02:10
На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены
Фото ГСЧС МВД Арцаха

На складе бензина вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории сепаратистского региона Нагорный Карабах произошел сильный взрыв, более 200 человек ранены, есть погибшие.

Источник: армянская служба Радио Свобода со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям

Детали: Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения.

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Спасатели и медицинские группы работают на месте взрыва. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что количество раненых превышает 200 человек. По его словам, состояние многих пострадавших тяжелое или крайне тяжелое.

Прямая речь Степаняна: "Медицинских возможностей недостаточно для спасения жизней людей. Санитарная авиация должна действовать очень срочно, чтобы спасти людей. Очень срочно, без промедления".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

Темы: Нагорный Карабахвзрыв
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