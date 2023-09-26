Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 02:10
На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены
Фото ГСЧС МВД Арцаха

На складе бензина вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории сепаратистского региона Нагорный Карабах произошел сильный взрыв, более 200 человек ранены, есть погибшие.

Источник: армянская служба Радио Свобода со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям

Детали: Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения.

Реклама:

Спасатели и медицинские группы работают на месте взрыва. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что количество раненых превышает 200 человек. По его словам, состояние многих пострадавших тяжелое или крайне тяжелое.

Прямая речь Степаняна: "Медицинских возможностей недостаточно для спасения жизней людей. Санитарная авиация должна действовать очень срочно, чтобы спасти людей. Очень срочно, без промедления".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

Темы: Нагорный Карабахвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Нагорный Карабах
В Армению прибыли первые две тысячи беженцев из Карабаха
Нагорный Карабах: армянская оппозиция пообещала "парализовать" всю страну в знак неповиновения
Азербайджан обещает выпустить из Карабаха армян, которые сложат оружие
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: