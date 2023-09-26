Російські війська безуспішно атакують біля Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки – ISW
25 вересня російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але у них не було жодного підтвердженого просування, окрм цього окупанти продовжили безуспішні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За даними ISW, кілька російських військових блогерів 24 і 25 вересня заявили, що російські війська витіснили українські війська з їхніх позицій в Оріхово-Василівці і що російські війська зараз контролюють населений пункт. Інший військовий кореспондет РФ визнав, що візуального підтвердження цих тверджень немає.
Також повідомляється, що російські війська контратакують поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).
25 вересня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом. Речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на бахмутському напрямку. Український Генштаб також повідомляв, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки.
Російське Міністерство оборони стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).
Російські блогери писали, що українські війська намагалися прорвати російські оборонні позиції вздовж залізниці на схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Інший російський блогер зазначив, що останнім часом лінія фронту під Бахмутом не змінилися.
Також, 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на західній околиці Донецька) і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки. (36 км на південний захід від Авдіївки).
Ключові висновки ISW за 25 вересня:
- Тактична обстановка у Вербовому залишається незрозумілою в умовах продовження наступальних дій українських військ на заході Запорізької області 25 вересня.
- 25 вересня у Силах спецоперацій України повідомили, що 22 вересня внаслідок високоточного удару українських військ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі (Крим) загинули 34 російські офіцери, у тому числі командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов.
- Повідомляється, що українські війська завдали ударів по аеродрому Халіно та будівлі Федеральної служби безпеки Росії в Курській області під час серії ударів з безпілотників 24 вересня.
- Російські війська в ніч з 24 на 25 вересня завдали серії ударів з безпілотників і ракет Шахед-131/136 по українських портах, зернових і військових об’єктах.
- Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підтвердив, що надані США танки Abrams прибули в Україну.
- Російські військові продовжують зусилля з розбудови російських збройних сил відповідно до потреб російських сил, які воюють в Україні.
- Кремль і уряд Вірменії продовжують перекладати провину один на одного за капітуляцію Нагірного Карабаху Азербайджану на тлі погіршення вірмено-російських відносин.
- Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.
- Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.
- Російські чиновники продовжують депортувати дітей з окупованої України до Росії.