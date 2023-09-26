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Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW

"Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 03:27
Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW
Украинские военные во время службы, фото Генштаба ВСУ

25 сентября российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но у них не было ни одного подтвержденного продвижения, кроме этого оккупанты продолжили безуспешные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным ISW, несколько российских военных блогеров 24 и 25 сентября заявили, что российские войска вытеснили украинские войска с их позиций в Орехово-Васильевке и что российские войска сейчас контролируют населенный пункт. Другой военный корреспондент РФ признал, что визуального подтверждения этих утверждений нет.

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Также сообщается, что российские войска контратакуют вблизи Курдюмовки (12 км к юго-западу от Бахмута).

25 сентября украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом. Спикер Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на бахмутском направлении. Украинский Генштаб также сообщал, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещеевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки. 

Российское Министерство обороны утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск отбили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).

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Российские блогеры писали, что украинские войска пытались прорвать российские оборонительные позиции вдоль железной дороги к востоку от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Другой российский блогер отметил, что в последнее время линия фронта под Бахмутом не изменились.

Также, 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки (на западной окраине Донецка) и безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Ключевые выводы ISW за 25 сентября:

  • Тактическая обстановка в Вербовом остается неясной в условиях продолжения наступательных действий украинских войск на западе Запорожской области 25 сентября.
  • 25 сентября в Силах спецопераций Украины сообщили, что 22 сентября в результате высокоточного удара украинских войск по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе (Крым) погибли 34 российских офицера, в том числе командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.
  • Сообщается, что украинские войска нанесли удары по аэродрому Халино и зданию Федеральной службы безопасности России в Курской области во время серии ударов с беспилотников 24 сентября.
  • Российские войска в ночь с 24 на 25 сентября нанесли серии ударов с беспилотников и ракет Шахед-131/136 по украинским портам, зерновым и военным объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подтвердил, что предоставленные США танки Abrams прибыли в Украину.
  • Российские военные продолжают усилия по развитию российских вооруженных сил в соответствии с потребностями российских сил, воюющих в Украине.
  • Кремль и правительство Армении продолжают перекладывать вину друг на друга за капитуляцию Нагорного Карабаха Азербайджану на фоне ухудшения армяно-российских отношений.
  • Российские войска продолжали безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.
  • Украинские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не достигли.
  • Российские чиновники продолжают депортировать детей из оккупированной Украины в Россию.

Темы: войнаДонецкая область
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