Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW

25 сентября российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но у них не было ни одного подтвержденного продвижения, кроме этого оккупанты продолжили безуспешные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным ISW, несколько российских военных блогеров 24 и 25 сентября заявили, что российские войска вытеснили украинские войска с их позиций в Орехово-Васильевке и что российские войска сейчас контролируют населенный пункт. Другой военный корреспондент РФ признал, что визуального подтверждения этих утверждений нет.

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Также сообщается, что российские войска контратакуют вблизи Курдюмовки (12 км к юго-западу от Бахмута).

25 сентября украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом. Спикер Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на бахмутском направлении. Украинский Генштаб также сообщал, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещеевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки.

Российское Министерство обороны утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск отбили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).

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Российские блогеры писали, что украинские войска пытались прорвать российские оборонительные позиции вдоль железной дороги к востоку от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Другой российский блогер отметил, что в последнее время линия фронта под Бахмутом не изменились.

Также, 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки (на западной окраине Донецка) и безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Ключевые выводы ISW за 25 сентября: