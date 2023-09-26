Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чехії російський агент використовував "публічних осіб" і поширював наративи пропаганди

"Українська правда", "Європейська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 03:55
У Чехії російський агент використовував публічних осіб і поширював наративи пропаганди
Міхал Куделка, Фото voltaire

У Чехії російський агент організував поширення російської пропаганди в країні через "публічних осіб" за винагороду в кілька тисяч євро.

Джерело: очільник Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка, iROZHLAS

Деталі: За словами Куделки, "впливовий агент" Росії на прохання одного з вищих органів російської державної влади "забезпечував поширення в публічному просторі наративів, що підтримують зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації у зв'язку з війною в Україні.

Реклама:

Голова чеської контррозвідки не розкрив подробиць, але вказав, що для поширення пропаганди агент використовував "публічних осіб" Чехії.

Чеська Служба безпеки та інформації, додав Куделка, помічала спроби Росії вплинути на Чехію і раніше.

Приміром, під час президентської виборчої кампанії на початку року російське пропагандистське агентство "Спутнік" випустило фальшиве відео за участю Петра Павела, де він нібито закликав Прагу втрутитись у війну в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Росія прямо намагалася встановити контакт з одним з організаторів антиурядових демонстрацій у Чехії восени 2022 року, а також поширювала дезінформацію про "вербування" найманців терористичної групи Вагнера серед чеських громадян.

Загалом же, за словами Міхала Куделки, дезінформаційне середовище в Чехії переважно діє спонтанно, не контролюється централізовано та здебільшого надихається наративами, які вигідні Росії.

Передісторія:

Теми: Чехіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Чехія
Більше половини українських біженців у Чехії стикалися з агресією
В Україні призначили нового посла Чехії
Чехія домовляється, щоб навчати українців на шведських Gripen на своїй території
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: