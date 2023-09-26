У Чехії російський агент використовував "публічних осіб" і поширював наративи пропаганди

У Чехії російський агент організував поширення російської пропаганди в країні через "публічних осіб" за винагороду в кілька тисяч євро.

Джерело: очільник Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка, iROZHLAS

Деталі: За словами Куделки, "впливовий агент" Росії на прохання одного з вищих органів російської державної влади "забезпечував поширення в публічному просторі наративів, що підтримують зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації у зв'язку з війною в Україні.

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Голова чеської контррозвідки не розкрив подробиць, але вказав, що для поширення пропаганди агент використовував "публічних осіб" Чехії.

Чеська Служба безпеки та інформації, додав Куделка, помічала спроби Росії вплинути на Чехію і раніше.

Приміром, під час президентської виборчої кампанії на початку року російське пропагандистське агентство "Спутнік" випустило фальшиве відео за участю Петра Павела, де він нібито закликав Прагу втрутитись у війну в Україні.

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Крім того, Росія прямо намагалася встановити контакт з одним з організаторів антиурядових демонстрацій у Чехії восени 2022 року, а також поширювала дезінформацію про "вербування" найманців терористичної групи Вагнера серед чеських громадян.

Загалом же, за словами Міхала Куделки, дезінформаційне середовище в Чехії переважно діє спонтанно, не контролюється централізовано та здебільшого надихається наративами, які вигідні Росії.

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