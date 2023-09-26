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В Чехии российский агент использовал "публичных лиц" и распространял нарративы пропаганды

"Украинская правда", "Европейская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 03:55
В Чехии российский агент использовал публичных лиц и распространял нарративы пропаганды
Михал Куделка, фото voltaire

В Чехии российский агент организовал распространение российской пропаганды в стране через "публичных лиц" за вознаграждение в несколько тысяч евро.

Источник: глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка, iROZHLAS

Детали: По словам Куделки, "влиятельный агент" России по просьбе одного из высших органов российской государственной власти "обеспечивал распространение в публичном пространстве нарративов, поддерживающих внешнеполитические интересы Российской Федерации в связи с войной в Украине".

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Глава чешской контрразведки не раскрыл подробностей, но указал, что для распространения пропаганды агент использовал "публичных лиц" Чехии.

Чешская Служба безопасности и информации, добавил Куделка, замечала попытки России повлиять на Чехию и раньше.

К примеру, во время президентской избирательной кампании в начале года российское пропагандистское агентство "Спутник" выпустило фальшивое видео с участием Петра Павела, где он якобы призвал Прагу вмешаться в войну в Украине.

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Кроме того, Россия прямо пыталась установить контакт с одним из организаторов антиправительственных демонстраций в Чехии осенью 2022 года, а также распространяла дезинформацию о "вербовке" наемников террористической группы Вагнера среди чешских граждан.

В целом же, по словам Михала Куделки, дезинформационная среда в Чехии преимущественно действует спонтанно, не контролируется централизованно и в основном вдохновляется нарративами, которые выгодны России.

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Темы: Чехияпропаганда
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