У німецькому суспільстві немає втоми від підтримки України – МЗС Німеччини

В німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.

Джерело: міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла в інтерв'ю CNN, "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи відчувається в Німеччині внутрішня "втома від України" на тлі економічних негараздів, міністерка відповіла: "Ні".

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Бербок визнала, що в Німеччині, як і нині в усьому світі, спостерігається висока інфляція, а німецька економіка до того ж була вкрай залежна від російської нафти й газу.

Пряма мова Бербок: "Ми – демократична країна, тому кожен має свій власний погляд на речі у світі. Але від самого початку переважна більшість німців, європейців цілком розуміли, що на їхньому (українців. – ред.) місці могли б бути ми.

У такі часи ви повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, мир. Але ви повинні пояснити людям, чому ми повинні це робити. І ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити".

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