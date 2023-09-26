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В немецком обществе нет усталости от поддержки Украины - МИД Германии

"Украинская правда", "Европейская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 04:40
В немецком обществе нет усталости от поддержки Украины - МИД Германии
Анналена Бербок Фото pa/dpa

В немецком обществе несмотря на экономические трудности не чувствуется внутренней усталости от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

Источник: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала в интервью CNN, "Европейская правда"

Детали: На вопрос, чувствуется ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических проблем, министр ответила: "Нет".

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Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика к тому же была крайне зависима от российской нефти и газа.

Прямая речь Бербок: "Мы - демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но с самого начала подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. - ред.) месте могли бы быть мы. 

В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать".

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Предыстория: 

  • Федеральное правительство Германии в следующем году планирует вдвое сократить бюджет на помощь землям для покрытия расходов на прием, поддержку и интеграцию беженцев.

Темы: Германия
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