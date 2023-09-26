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На окупованій Донеччині "влада" втрачає контроль: запроваджують цензуру переписки та дзвінків

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 05:18
На окупованій Донеччині влада втрачає контроль: запроваджують цензуру переписки та дзвінків
Фото ілюстраційне, pixabay

Окупанти посилили "контрдиверсійні заходи" на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: В регіоні запровадили комендантську годину, а гауляйтер Денис Пушилін заявив про необхідність військової цензури у листуванні та телефонних дзвінках.

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За інформацією ЦНС, це свідчить про те, що росіяни навіть після років окупації так і не змогли взяти під контроль загарбані землі.  І попри власні заяви про безпрецедентну підтримку, ворог боїться місцевого населення й вживає заходів щодо нього.

Теми: Донецька областьцензураокупація
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