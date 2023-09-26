В оккупированной части Донецкой области "власть" хочет ввести цензуру переписки и звонков

Оккупанты усилили "контрдиверсионные мероприятия" на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В регионе ввели комендантский час, а гауляйтер Денис Пушилин заявил о необходимости военной цензуры в переписке и телефонных звонках.

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По информации ЦНС, это свидетельствует о том, что россияне даже после лет оккупации так и не смогли взять под контроль захваченные земли. И несмотря на собственные заявления о беспрецедентной поддержке, враг боится местного населения и принимает меры в отношении него.