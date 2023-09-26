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УЗ обмежила рух потягів через обстріли Миколаївщини

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 08:51
УЗ обмежила рух потягів через обстріли Миколаївщини
Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

Рух потягів між Миколаєвом та Херсоном тимчасово обмежили через обстріл росіянами інфраструктури в Миколаївській області.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном".

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Деталі: Повідомляється, що пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатловими автобусами, які вже організували у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон − Миколаїв.

Роботи по відновленню руху тривають, зазначили в Укрзалізниці.

Теми: Миколаївська областьХерсонська областьУкрзалізницявійна
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