УЗ обмежила рух потягів через обстріли Миколаївщини

Рух потягів між Миколаєвом та Херсоном тимчасово обмежили через обстріл росіянами інфраструктури в Миколаївській області.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном".

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Деталі: Повідомляється, що пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатловими автобусами, які вже організували у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон − Миколаїв.



Роботи по відновленню руху тривають, зазначили в Укрзалізниці.