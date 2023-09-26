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УЗ ограничила движение поездов из-за обстрелов Николаевщины

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 08:51
УЗ ограничила движение поездов из-за обстрелов Николаевщины
Фото иллюстративное из Telegram Укрзализныци

Движение поездов между Николаевом и Херсоном временно ограничили из-за обстрела россиянами инфраструктуры в Николаевской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном".

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Детали: Сообщается, что пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шатловыми автобусами, которые уже организовали в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон − Николаев.

Работы по восстановлению движения продолжаются, отметили в Укрзализныце.

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Темы: Николаевская областьХерсонская областьУкрзализныцявойна
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