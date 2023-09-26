УЗ ограничила движение поездов из-за обстрелов Николаевщины

Движение поездов между Николаевом и Херсоном временно ограничили из-за обстрела россиянами инфраструктуры в Николаевской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном".

Реклама:

Детали: Сообщается, что пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шатловыми автобусами, которые уже организовали в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон − Николаев.

Работы по восстановлению движения продолжаются, отметили в Укрзализныце.