УЗ ограничила движение поездов из-за обстрелов Николаевщины
Вторник, 26 сентября 2023, 08:51
Движение поездов между Николаевом и Херсоном временно ограничили из-за обстрела россиянами инфраструктуры в Николаевской области.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "В результате вражеского обстрела инфраструктуры на Николаевщине временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном".
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Детали: Сообщается, что пассажиров поезда 218 в Херсон доставят шатловыми автобусами, которые уже организовали в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией.
Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон − Николаев.
Работы по восстановлению движения продолжаются, отметили в Укрзализныце.
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