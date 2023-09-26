Генштаб: На Мелітопольському напрямку росіяни використовують мирних жителів як "щит"

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що російські підрозділи зазнали значних втрат між Бахмутом і Соледаром у Донецькій області, а в Запорізькій області на Мелітопольському напрямку заселяються в будинки мирних жителів і використовують їхні подвір'я для облаштування вогневих позицій.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні за ранок 26 вересня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів в якості живого щита.

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Так, в населеному пункті Нове Запорізької області (село між звільненим Роботиним і окупованим Токмаком – ред.), російські війська використовують приватні подвір’я де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу".

Деталі: Крім того, Генштаб ЗСУ заявляє, що противник продовжує зазнавати значних втрат у Донецькій області.

За даними українського Генштабу, у 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні.

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Так у місті Первомайськ Луганської області в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади.

"В особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій", – стверджує Генштаб ЗСУ.