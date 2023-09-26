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Генштаб: На Мелитопольском направлении россияне используют мирных жителей как "щит"

Елена РощинаВторник, 26 сентября 2023, 10:55
Генштаб: На Мелитопольском направлении россияне используют мирных жителей как щит
Село Новое расположено между Роботиным и Токмаком, карта DeepState map

Генеральный штаб ВСУ заявляет, что российские подразделения понесли значительные потери между Бахмутом и Соледаром в Донецкой области, а в Запорожской области на Мелитопольском направлении заселяются в дома мирных жителей и используют их дворы для обустройства огневых позиций.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке за утро 26 сентября

Дословно Генштаб ВСУ: "Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита. 

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Так, в населенном пункте Новое Запорожской области (село между освобожденным Роботино и оккупированным  Токмаком – ред.), российские войска используют частные дворы, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава". 

Детали: Кроме того, Генштаб ВСУ заявляет, что противник продолжает нести значительные потери в Донецкой области. 

По данным украинского Генштаба, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ, которая участвует в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные. 

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Так в городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады. 

"У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий", – утверждает Генштаб ВСУ.

Темы: ГенштабвойнаДонецкая областьЗапорожская область
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