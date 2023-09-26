Генштаб: На Мелитопольском направлении россияне используют мирных жителей как "щит"

Генеральный штаб ВСУ заявляет, что российские подразделения понесли значительные потери между Бахмутом и Соледаром в Донецкой области, а в Запорожской области на Мелитопольском направлении заселяются в дома мирных жителей и используют их дворы для обустройства огневых позиций.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке за утро 26 сентября

Дословно Генштаб ВСУ: "Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита.

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Так, в населенном пункте Новое Запорожской области (село между освобожденным Роботино и оккупированным Токмаком – ред.), российские войска используют частные дворы, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава".

Детали: Кроме того, Генштаб ВСУ заявляет, что противник продолжает нести значительные потери в Донецкой области.

По данным украинского Генштаба, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ, которая участвует в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные.

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Так в городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады.

"У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий", – утверждает Генштаб ВСУ.