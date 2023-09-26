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Мінцифри показало, як працює секретний український дрон

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 11:27
Мінцифри показало, як працює секретний український дрон
Скриншот з відео

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео, як працює на фронті секретний дрон українського виробництва. 

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова міністра: "Секретний український дрон діє − росіяни втрачають техніки на понад $ 7 млн за вечір. Оператори Армії дронів влаштували окупантам справжнє пекло".

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Деталі: За словами Федорова, ударна рота БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30.

Пряма мова міністра: "Це − результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів". 

Деталі: Він пообіцяв, що далі буде "більше технологій та сюрпризів для росіян".

Командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко уточнив, що його рота  знищила ворожі цілі на Куп’янському напрямку.

Виправлено: Спершу в новині помилко вказувалося, що секретний український дрон також має назву "Ахіллес". Назву безпілотника не вказують ні Федоров, ні Федоренко.

Теми: безпілотникиУкраїнавійнаФедоров
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