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Минцифры показало, как работает секретный украинский дрон

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 11:27
Минцифры показало, как работает секретный украинский дрон
Скриншот из видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал видео, как работает на фронте секретный дрон украинского производства.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь министра: "Секретный украинский дрон действует − россияне теряют техники более чем на $7 млн за вечер. Операторы Армии дронов устроили оккупантам настоящий ад".

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Детали: По словам Федорова, ударная рота БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

Прямая речь министра: "Это − результат работы умелых бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты. Больше о самом беспилотнике расскажем после победы. Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов".

Детали: Он пообещал, что дальше будет "больше технологий и сюрпризов для россиян". 

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Командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко уточнил, что его рота уничтожила вражеские цели на Купянском направлении.

Исправлено: Сначала в новости ошибочно указывалось, что секретный украинский дрон также называется "Ахиллес". Название беспилотника не указывают ни Федоров, ни Федоренко.

Темы: беспилотникиУкраинавойнаФедоров
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