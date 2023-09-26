Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минцифры показало, как работает секретный украинский дрон

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 11:27
Минцифры показало, как работает секретный украинский дрон
Скриншот из видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал видео, как работает на фронте секретный дрон украинского производства.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь министра: "Секретный украинский дрон действует − россияне теряют техники более чем на $7 млн за вечер. Операторы Армии дронов устроили оккупантам настоящий ад".

Реклама:

Детали: По словам Федорова, ударная рота БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

Прямая речь министра: "Это − результат работы умелых бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты. Больше о самом беспилотнике расскажем после победы. Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов".

Детали: Он пообещал, что дальше будет "больше технологий и сюрпризов для россиян". 

ВИДЕО ДНЯ

Командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко уточнил, что его рота уничтожила вражеские цели на Купянском направлении.

Исправлено: Сначала в новости ошибочно указывалось, что секретный украинский дрон также называется "Ахиллес". Название беспилотника не указывают ни Федоров, ни Федоренко.

Темы: беспилотникиУкраинавойнаФедоров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
беспилотники
Украинский дрон оставил без света 7 населенных пунктов в Курской области РФ − губернатор
Жители Румынии стали свидетелями того, как Россия атаковала дронами Украину
В Черкасской области прилет в объект инфраструктуры − ОВА
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: