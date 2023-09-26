ЗМІ: Польські слідчі дійшли висновку, що у Пшеводуві впала ракета української ППО

Польські правоохоронці вважають, що в листопаді минулого року у прикордонному селі Пшеводув двох фермерів убила ракета української ППО.

Джерело: польське видання Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: Попри нібито недостатню співпрацю української сторони слідчі з доступної інформації дійшли своїх висновків про те, що спричинило трагічний випадок у прикордонному селі Пшеводув, де двох людей вбило уламками ракети.

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Висновок нібито "категоричний" та виключає, що ракета, яка впала у Пшеводуві 15 листопада і вбила двох фермерів, могла прилетіти з території Росії.

Речник Національного офісу прокурора Лукаш Лапчинський у коментарі виданню підтвердив, що вони справді отримали висновок, але сказав, що не може розкривати зміст через його конфіденційний характер. За його словами, на цьому етапі розслідування у Польщі вже здійснили всі можливі слідчі дії.

"Ми надіслали запит на юридичну підтримку з боку України і очікуємо відповіді", – повідомив речник.

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За інформацією журналістів, висновок грунтується на інформації з великої кількості джерел, включно із засекреченими даними польських національних служб.

Експерти вважають, що це була ракета від системи С-300 серії 5В55, вироблена у Росії. Прокуратурі нібито відомо, де саме на території України її випустили для збиття цілі під час масованої ракетної атаки РФ на українські міста 15 листопада 2022 року.

Ракети ППО випустили по цілі у парі, одна з них влучила, інша продовжувала летіти.

"У такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацювати механізми самознищення. Але цього не сталося, ми не знаємо, чому", – сказав журналістам співрозмовник, знайомий з розслідуванням.

Зазначають, що польська прокуратура від початку схилялася до версії про С-300 після того, коли знайшли фрагменти ракети.

Експерти виключають, що ракета могла долетіти з території Росії, тому що вона може подолати не більше 90 км, а також виключають пуск із Білорусі, тому що звідти до Пшеводува по прямій – 150 км.

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