СМИ: Польские следователи пришли к выводу, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО

Польские правоохранители считают, что в ноябре прошлого года в приграничном селе Пшеводув двух фермеров убила ракета украинской ПВО.

Источник: польское издание Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Детали: Несмотря на якобы недостаточное сотрудничество украинской стороны следователи из доступной информации пришли к своим выводам о том, что вызвало трагический случай в приграничном селе Пшеводув, где двух человек убило обломками ракеты.

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Вывод якобы "категорический" и исключает, что ракета, которая упала в Пшеводуве 15 ноября и убила двух фермеров, могла прилететь с территории России.

Представитель Национального офиса прокурора Лукаш Лапчинский в комментарии изданию подтвердил, что они действительно получили заключение, но сказал, что не может раскрывать содержание из-за его конфиденциального характера. По его словам, на этом этапе расследования в Польше уже осуществили все возможные следственные действия.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", - сообщил спикер.

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По информации журналистов, вывод основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

Эксперты считают, что это была ракета от системы С-300 серии 5В55, произведенная в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины ее выпустили для сбития цели во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города 15 ноября 2022 года.

Ракеты ПВО выпустили по цели в паре, одна из них попала, другая продолжала лететь.

"В такой ситуации в ракете после достижения определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему", - сказал журналистам собеседник, знакомый с расследованием.

Отмечается, что польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после того, как нашли фрагменты ракеты.

Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км, а также исключают пуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводува по прямой - 150 км.