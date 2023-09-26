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Український дрон залишив без світла 7 населених пунктів у Курської області РФ − губернатор

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 12:53
Український дрон залишив без світла 7 населених пунктів у Курської області РФ − губернатор
Фото ілюстративне з csotroitsk.ru

Сім населених пунктів у Курській області Росії залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.

Джерело: губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: Вранці в селі Снагость Кореневського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів".

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Деталі: За словами російського губернатора, нібито ніхто з жителів не постраждав.

Старовойт додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, "щойно це буде можливим".

Російське Міноборони заявило, що з вечора 25 вересня до ранку 26 вересня військові нібито збили 5 українських безпілотників у Курську області.

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Також увечері 25 вересня нібито відбили атаку БПЛА в Бєлгородській області, збивши нібито 7 безпілотників у небі над Грайворонським міським округом.

Теми: Росіябезпілотникивійнаелектроенергія
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