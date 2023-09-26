Український дрон залишив без світла 7 населених пунктів у Курської області РФ − губернатор
Сім населених пунктів у Курській області Росії залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.
Джерело: губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: Вранці в селі Снагость Кореневського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів".
Деталі: За словами російського губернатора, нібито ніхто з жителів не постраждав.
Старовойт додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, "щойно це буде можливим".
Російське Міноборони заявило, що з вечора 25 вересня до ранку 26 вересня військові нібито збили 5 українських безпілотників у Курську області.
Також увечері 25 вересня нібито відбили атаку БПЛА в Бєлгородській області, збивши нібито 7 безпілотників у небі над Грайворонським міським округом.