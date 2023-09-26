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Украинский дрон оставил без света 7 населенных пунктов в Курской области РФ − губернатор

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 12:53
Украинский дрон оставил без света 7 населенных пунктов в Курской области РФ − губернатор
Фото иллюстративное с csotroitsk.ru

Семь населенных пунктов в Курской области России оказались обесточены из-за атаки якобы украинского беспилотника.

Источник: губернатор региона Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населенных пунктов".

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Детали: По словам российского губернатора, якобы никто из жителей не пострадал.

Старовойт добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, "как только позволит обстановка".

Российское Минобороны заявило, что с вечера 25 сентября до утра 26 сентября военные якобы сбили 5 украинских беспилотников в Курскую области.

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Также вечером 25 сентября якобы отразили атаку БПЛА в Белгородской области, сбив якобы 7 беспилотников в небе над Грайворонским городским округом.

Темы: Росcиябеспилотникивойнаэлектроэнергия
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