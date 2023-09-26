Украинский дрон оставил без света 7 населенных пунктов в Курской области РФ − губернатор
Семь населенных пунктов в Курской области России оказались обесточены из-за атаки якобы украинского беспилотника.
Источник: губернатор региона Роман Старовойт в Telegram
Прямая речь Старовойта: Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населенных пунктов".
Детали: По словам российского губернатора, якобы никто из жителей не пострадал.
Старовойт добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, "как только позволит обстановка".
Российское Минобороны заявило, что с вечера 25 сентября до утра 26 сентября военные якобы сбили 5 украинских беспилотников в Курскую области.
Также вечером 25 сентября якобы отразили атаку БПЛА в Белгородской области, сбив якобы 7 беспилотников в небе над Грайворонским городским округом.