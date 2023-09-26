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Зеленський підписав закон про відновлення звітів партій щодо фінансів

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 13:34
Зеленський підписав закон про відновлення звітів партій щодо фінансів
ілюстрація "Чесно"

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює обов’язкове фінансове звітування політичних партій.

Джерело: сайт Верховної Ради, рух "Чесно" в Telegram

Деталі: У картці законопроєкту №9419-1 на сайті парламенту вказано, що документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 26 вересня.

Таким чином протягом 90 днів (з дня набуття законом чинності, а набуття чинності відповідних положень закону відтерміновано на 90 днів) партії, що мають державне фінансування мають подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану, зазначають у "Чесно".

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Для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів.

Для перевірки звітів НАЗК відводиться 90 днів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9419-1, який відновлює обов'язкову фінансову звітність політичних партій.
  • В 2020 році партіям дозволили не подавати фінансові звіти через ковідні обмеження, а пізніше продовжили таку політику через воєнний стан.

Теми: партіїЗеленськийзаконодавство
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