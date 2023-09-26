Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон о возобновлении отчетов партий по финансам

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 13:34
Зеленский подписал закон о возобновлении отчетов партий по финансам
иллюстрация "Чесно"

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий.

Источник: сайт Верховной Рады, движение "Чесно" в Telegram

Детали: В карточке законопроекта №9419-1 на сайте парламента указано, что документ возвращен в парламент с подписью главы государства 26 сентября.

Реклама:

Таким образом в течение 90 дней (со дня вступления закона в силу, а вступление в силу соответствующих положений закона отсрочено на 90 дней) партии, имеющие государственное финансирование должны подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчеты за периоды действия карантина и военного положения, отмечают в "Чесно".

Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней.

Для проверки отчетов НАПК отводится 90 дней.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 августа Верховная Рада проголосовала за законопроект №9419-1, который возобновляет обязательную финансовую отчетность политических партий.
  • В 2020 году партиям разрешили не подавать финансовые отчеты из-за ковидных ограничений, а позже продолжили такую политику из-за военного положения.

Темы: партииЗеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
партии
Рада возобновила отчетность политический партий
Правящая партия Польши раскрыла первый из вопросов, которые хотят вынести на референдум
Между ковидом и войной с миллиардами гривен: как и когда украинские партии снова начнут отчитываться
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: