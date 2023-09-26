Зеленский подписал закон о возобновлении отчетов партий по финансам

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий.

Источник: сайт Верховной Рады, движение "Чесно" в Telegram

Детали: В карточке законопроекта №9419-1 на сайте парламента указано, что документ возвращен в парламент с подписью главы государства 26 сентября.

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Таким образом в течение 90 дней (со дня вступления закона в силу, а вступление в силу соответствующих положений закона отсрочено на 90 дней) партии, имеющие государственное финансирование должны подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчеты за периоды действия карантина и военного положения, отмечают в "Чесно".

Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней.

Для проверки отчетов НАПК отводится 90 дней.

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