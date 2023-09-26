Зеленський провів Ставку, де була велика доповідь зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій заслухав військове керівництво, розвідників та представників Кабміну.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Перша Ставка після повернення з тривалого відрядження.

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Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров.

Велика доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Велика доповідь голови СЗР Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК".