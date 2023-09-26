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Зеленский провел Ставку, где был большой доклад внешней разведки

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 14:10
Зеленский провел Ставку, где был большой доклад внешней разведки
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой заслушал военное руководство, разведчиков и представителей Кабмина.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Первая Ставка после возвращения из длительной командировки.

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Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов - об оперативной ситуации на фронте, планы противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский - о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым - министр Умеров.

Большой доклад министра Камышина о мерах, которые предпринимает Минстратегпром для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.

Большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК".

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Темы: Зеленскийвойна
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