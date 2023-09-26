Комісія при Раді ООН не виключає геноцид українців з боку Росії і підбурювання до нього

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні при Раді ООН з прав людини продовжує фіксувати тортури та інші злочини російських військових щодо українців, а також не виключає підбурювання до геноциду в російських медіа.

Джерело: Рада ООН з прав людини

Деталі: Голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Ерік Мьозе, представляючи усну доповідь, зазначив, що на другому році збройного конфлікту продовжують надходити докази воєнних злочинів, скоєних російськими збройними силами в Україні.

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Комісія проводить поглиблене розслідування щодо незаконних нападів із застосуванням вибухівки, катувань, сексуального та гендерного насильства, а також нападів на енергетичну інфраструктуру. Це може прояснити, чи є катування і напади на таку інфраструктуру злочинами проти людяності.

Напади із застосуванням вибухової зброї в населених районах призвели до значних руйнувань і пошкоджень і стали основною причиною смертей і поранень серед цивільного населення. Відбувалися напади на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторани, магазини та інші об'єкти. У більшості випадків військової присутності на постраждалих об'єктах або поблизу них не було.

Комісія розслідувала причину прориву дамби в Новій Каховці.

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Мьосе повідомив, що Комісія зібрала додаткові докази того, що застосування тортур російськими збройними силами на підконтрольних їм територіях було широко розповсюдженим і систематичним: основними жертвами були особи, яких звинувачували в тому, що вони були інформаторами українських сил.

Подібні методи катувань застосовувалися в різних установах під час допитів, головним чином з метою вибити з жертв інформацію. Мали місце зґвалтування та сексуальне насильство.

"Комісія також занепокоєна можливістю геноциду та підбурювання до геноциду і продовжує своє розслідування", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, глобальний мир і безпеку.

Україна продовжувала документувати й розслідувати понад 100 тисяч випадків воєнних злочинів РФ.

Під час дискусії промовці засудили систематичне і широкомасштабне застосування катувань, умисні вбивства і страти без суду і слідства, напади на цивільних осіб, зґвалтування, незаконне ув'язнення і незаконні переміщення, задокументовані Комісією.

Деякі доповідачі заявили, що українські діти були переміщені або депортовані на окуповані Росією території або в Російську Федерацію, а також розлучені зі своїми сім'ями на тривалий час.

Понад 19 тисяч українських дітей стали жертвами насильницького переміщення і депортації, спланованих і здійснених вищим керівництвом російського режиму, що є воєнним злочином і злочинами проти людяності, які також можуть бути прирівняні до злочину геноциду відповідно до Конвенції про геноцид 1948 року.

Комісія вважає, що недостатня обізнаність про точну кількість переміщених дітей може перешкоджати швидкому процесу повернення.

Комісія занепокоєна масштабом і тяжкістю злочинів, скоєних російськими збройними силами, і наголосила на необхідності притягнення винних до відповідальності.

Вона також закликала українські сили розслідувати нечисленні повідомлення про порушення прав людини, скоєні їхніми власними силами.

Мьозе зазначив, що у березні Рада ЄС розглянула всебічний письмовий звіт Комісії та продовжила мандат Комісії ще на один рік.

Нещодавно три комісари відвідали Україну і провели дискусії з представниками влади в Києві. Вони також поспілкувалися з жертвами нападів.

Комісія високо оцінила співпрацю з урядом і готовність жертв поділитися своїм досвідом, , а також висловила жаль, що Росія залишила без відповіді всі звернення до неї.