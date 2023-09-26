Комиссия при Совете ООН не исключает геноцид украинцев со стороны России и подстрекательство к нему

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека продолжает фиксировать пытки и другие преступления российских военных в отношении украинцев, а также не исключает подстрекательства к геноциду в российских медиа.

Источник: Совет ООН по правам человека

Детали: Глава Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мёсе, представляя устный доклад, отметил, что на втором году вооруженного конфликта продолжают поступать доказательства военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине.

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Комиссия проводит углубленное расследование в отношении незаконных нападений с применением взрывчатки, пыток, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на энергетическую инфраструктуру. Это может прояснить, являются ли пытки и нападения на такую инфраструктуру преступлениями против человечности.

Нападения с применением взрывного оружия в населенных районах привели к значительным разрушениям и повреждениям и стали основной причиной смертей и ранений среди гражданского населения. Происходили нападения на жилые дома, медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, рестораны, магазины и другие объекты. В большинстве случаев военного присутствия на пострадавших объектах или вблизи них не было.

Комиссия расследовала причину прорыва дамбы в Новой Каховке.

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Мёсе сообщил, что Комиссия собрала дополнительные доказательства того, что применение пыток российскими вооруженными силами на подконтрольных им территориях было широко распространенным и систематическим: основными жертвами были лица, которых обвиняли в том, что они были информаторами украинских сил.

Подобные методы пыток применялись в различных учреждениях во время допросов, главным образом с целью выбить из жертв информацию. Имели место изнасилования и сексуальное насилие.

"Комиссия также обеспокоена возможностью геноцида и подстрекательства к геноциду и продолжает свое расследование", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, глобальный мир и безопасность.

Украина продолжала документировать и расследовать более 100 тысяч случаев военных преступлений РФ.

Во время дискуссии выступающие осудили систематическое и широкомасштабное применение пыток, умышленные убийства и казни без суда и следствия, нападения на гражданских лиц, изнасилования, незаконное заключение и незаконные перемещения, задокументированные Комиссией.

Некоторые докладчики заявили, что украинские дети были перемещены или депортированы на оккупированные Россией территории или в Российскую Федерацию, а также разлучены со своими семьями на длительное время.

Более 19 тысяч украинских детей стали жертвами насильственного перемещения и депортации, спланированных и осуществленных высшим руководством российского режима, что является военным преступлением и преступлениями против человечности, которые также могут быть приравнены к преступлению геноцида в соответствии с Конвенцией о геноциде 1948 года.

Комиссия считает, что недостаточная осведомленность о точном количестве перемещенных детей может препятствовать быстрому процессу возвращения.

Комиссия обеспокоена масштабом и тяжестью преступлений, совершенных российскими вооруженными силами, и подчеркнула необходимость привлечения виновных к ответственности.

Она также призвала украинские силы расследовать немногочисленные сообщения о нарушениях прав человека, совершенных их собственными силами.

Мёсе отметил, что в марте Совет ЕС рассмотрел всесторонний письменный отчет Комиссии и продлил мандат Комиссии еще на один год.

Недавно три комиссара посетили Украину и провели дискуссии с представителями власти в Киеве. Они также пообщались с жертвами нападений.

Комиссия высоко оценила сотрудничество с правительством и готовность жертв поделиться своим опытом, а также выразила сожаление, что Россия оставила без ответа все обращения к ней.