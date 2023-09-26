В Румунії засудили атаку Росії на кордоні з Україною
Міністерство оборони Румунії засудило атаку Росії на припортову інфраструктуру Одеської області, зокрема на поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчею.
Джерело: "Європейська правда", Міноборони Румунії у Twitter (X)
Деталі: Міноборони Румунії зазначило, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національних кордонів у режимі реального часу.
"Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки", – йдеться в повідомленні.
Російські окупанти уночі 26 вересня завдали удари по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.
Нагадаємо:
- Мешканці румунського міста Ісакча повіту Тульча стали свідками цієї російської атаки.
- Нагадаємо, після кількох випадків падіння уламків дронів РФ на румунську територію 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.
- Тоді ж почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.