В Румунії засудили атаку Росії на кордоні з Україною

Міністерство оборони Румунії засудило атаку Росії на припортову інфраструктуру Одеської області, зокрема на поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчею.

Джерело: "Європейська правда", Міноборони Румунії у Twitter (X)

Деталі: Міноборони Румунії зазначило, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національних кордонів у режимі реального часу.

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"Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки", – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти уночі 26 вересня завдали удари по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.

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