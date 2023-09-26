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В Румунії засудили атаку Росії на кордоні з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 14:32
В Румунії засудили атаку Росії на кордоні з Україною
скриншот

Міністерство оборони Румунії засудило атаку Росії на припортову інфраструктуру Одеської області, зокрема на поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчею.

Джерело: "Європейська правда", Міноборони Румунії у Twitter (X)

Деталі: Міноборони Румунії зазначило, що під час російських атак на українські об'єкти та цивільну інфраструктуру воно відстежувало повітряну обстановку поблизу національних кордонів у режимі реального часу.

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"Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні атаки", – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти уночі 26 вересня завдали удари по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.

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Теми: РумуніяУкраїнакордонРосія
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