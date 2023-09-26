В Румынии осудили атаку России на границе с Украиной
Министерство обороны Румынии осудило атаку России на припортовую инфраструктуру Одесской области, в частности на паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и румынской Исакчей.
Источник: "Европейская правда", Минобороны Румынии в Twitter (X).
Детали: Минобороны Румынии отметило, что во время российских атак на украинские объекты и гражданскую инфраструктуру оно отслеживало воздушную обстановку вблизи национальных границ в режиме реального времени.
"Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.
Напомним:
- Жители румынского города Исакча в районе Тулча стали свидетелями этой российской атаки.
- Напомним, после нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
- Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.