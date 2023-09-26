В Румынии осудили атаку России на границе с Украиной

Министерство обороны Румынии осудило атаку России на припортовую инфраструктуру Одесской области, в частности на паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и румынской Исакчей.

Источник: "Европейская правда", Минобороны Румынии в Twitter (X).

Детали: Минобороны Румынии отметило, что во время российских атак на украинские объекты и гражданскую инфраструктуру оно отслеживало воздушную обстановку вблизи национальных границ в режиме реального времени.

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"Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.

Напомним:

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