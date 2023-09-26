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У президента Польщі припустили, що Зеленському хтось дає погані поради

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 15:00
У президента Польщі припустили, що Зеленському хтось дає погані поради
Володимир Зеленський і Анджей Дуда, архівне фото AFP via Getty Images

Керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Марчин Пшидач заявив, що виступ президента Володимира Зеленського в ООН викликав критичну реакцію не лише Польщі, а й інших держав.

Джерело: Марчин Пшидач в ефірі Radio ZET, цитує "Європейська правда"

Деталі: Минулого вівторка на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, на якій також був присутній президент Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський порівняв запровадження п'ятьма європейськими країнами ембарго на українську сільськогосподарську продукцію з "трилером із зерном на задньому плані". Він також заявив, що деякі країни "допомагають підготувати сцену для московського актора". 

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Ця заява була критично сприйнята в Польщі.

Пряма мова Пшидача: "Можливо, на боці Києва зіграли якісь погані емоції… Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують".

Деталі: Представник адміністрації президента Польщі додав, що розрив будь-якого партнерства з союзниками не буде в інтересах України.

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Під час візиту до Нью-Йорка мала відбутися зустріч президентів Польщі та України, але цього не сталося. Пшидач запевнив, що польська сторона відкрита до переговорів: "Якщо буде конструктивний підхід, ми не виключаємо контактів на найвищому рівні".

Він запевнив, що Польща не хоче загострювати і без того напружену ситуацію на лінії Варшава – Київ.

Пряма мова: "Переговори повинні призвести до конструктивних висновків, по-друге, ми не повинні довести до загострення мови. З українського боку вже було сказано дуже багато".

Деталі: Пшидач запевнив, що веде переговори з найближчим оточенням президента Зеленського, а громадськість буде поінформована про рішення у цій справі. 

За його словами, контакти у Варшаві та Києві спрямовані на якнайшвидше вирішення проблемних питань.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок заявив про прогрес у вирішенні суперечки щодо односторонніх обмежень на сільськогосподарські товари з України в сусідніх державах-членах ЄС.

Читайте також: Невдячність чи принциповість: які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.

Теми: ПольщаУкраїнаЗеленськийміжнародні відносини
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