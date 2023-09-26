У президента Польши предположили, что Зеленскому кто-то дает плохие советы

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что выступление президента Владимира Зеленского в ООН вызвало критическую реакцию не только Польши, но и других государств.

Источник: Марчин Пшидач в эфире Radio ZET, цитирует "Европейская правда"

Детали: В минувший вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, на которой также присутствовал президент Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский сравнил введение пятью европейскими странами эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию с "триллером с зерном на заднем плане". Он также заявил, что некоторые страны "помогают подготовить сцену для московского актера".

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Это заявление было критически воспринято в Польше.

Прямая речь Пшидача: "Возможно, на стороне Киева сыграли какие-то плохие эмоции... Наверное, в окружении президента Зеленского есть люди, которые просто плохо ему подсказывают".

Детали: Представитель администрации президента Польши добавил, что разрыв какого бы то ни было партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.

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Во время визита в Нью-Йорк должна была состояться встреча президентов Польши и Украины, но этого не произошло. Пшидач заверил, что польская сторона открыта к переговорам: "Если будет конструктивный подход, мы не исключаем контактов на самом высоком уровне".

Он заверил, что Польша не хочет обострять и без того напряженную ситуацию на линии Варшава – Киев.

Прямая речь: "Переговоры должны привести к конструктивным выводам, во-вторых, мы не должны довести до обострения высказываний. С украинской стороны уже было сказано очень много".

Детали: Пшидач заверил, что ведет переговоры с ближайшим окружением президента Зеленского, а общественность будет проинформирована о решении по этому делу. По его словам, контакты в Варшаве и Киеве направлены на скорейшее решение проблемных вопросов.

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил о прогрессе в решении спора относительно односторонних ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины в соседних государствах-членах ЕС.

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