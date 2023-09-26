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Ревнощі довели до буцегарні: вбивця та серійний грабіжник ювелірки отримав 13 років

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 16:19
Ревнощі довели до буцегарні: вбивця та серійний грабіжник ювелірки отримав 13 років
фотоколаж прокуратури

Вбивцю та серійного грабіжника ювелірних магазинів у Києві засудили до 13 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Обвинувачений - переселенець з Луганської області, уродженець Росії, колишній правоохоронець.

Прокурор довів у суді, що чоловік з 2017 по 2021 рік вчинив п’ять зухвалих розбійних нападів на ювелірні магазини в різних районах міста Києва, заволодівши цінностями на 3,6 млн гривень.



Злочинець із рушницею вривався в приміщення магазинів, погрожував працівникам зброєю, розбивав вітрини та забирав коштовності. З метою конспірації після скоєння злочину змінював одяг, пересувався пішки або громадським транспортом, прикриваючи обличчя медичною маскою.

Обвинуваченого затримали у червні 2021 року за підозрою у вбивстві знайомого. Перебуваючи у власній квартирі, він застрелив із рушниці чоловіка, якого приревнував до дружини. Тіло вбитого злочинець загорнув у килим та намагався втекти з місця події, проте його затримали правоохоронці.

Під час обшуку за адресою його проживання було вилучено зброю, яку він використовував під час розбійних нападів, та значну кількість викрадених ювелірних виробів із бирками.

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Як уточнила УП речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, викрадені цінності чоловік здавав у ломбард, але жив не на "широку ногу", побоюючись привернути до себе увагу. Будучи колишнім оперативником карного розшуку, використовував різні засоби конспірації.

Суд визнав фігуранта винним у вчиненні серії розбійних нападів та умисному вбивстві та засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього його майна.

Зазначається, що до набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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Теми: Київкриміналпрокуратура
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