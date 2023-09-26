Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ревность довела до тюрьмы: убийца и серийный грабитель ювелирки получил 13 лет

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 16:19
Ревность довела до тюрьмы: убийца и серийный грабитель ювелирки получил 13 лет
фотоколаж прокуратуры

Убийцу и серийного грабителя ювелирных магазинов в Киеве приговорили к 13 годам лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Обвиняемый - переселенец из Луганской области, уроженец России, бывший правоохранитель.

Прокурор доказал в суде, что мужчина с 2017 по 2021 год совершил пять дерзких разбойных нападений на ювелирные магазины в разных районах города Киева, завладев ценностями на 3,6 млн гривен.



Преступник с ружьем врывался в помещения магазинов, угрожал работникам оружием, разбивал витрины и забирал драгоценности. С целью конспирации после совершения преступления менял одежду, передвигался пешком или общественным транспортом, прикрывая лицо медицинской маской.

Обвиняемого задержали в июне 2021 года по подозрению в убийстве знакомого. Находясь в собственной квартире, он застрелил из ружья мужчину, которого приревновал к жене. Тело убитого преступник завернул в ковер и пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали правоохранители.

Во время обыска по адресу его проживания было изъято оружие, которое он использовал во время разбойных нападений, и значительное количество похищенных ювелирных изделий с бирками.

Реклама:

Как уточнила УП спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, похищенные ценности мужчина сдавал в ломбард, но жил не на "широкую ногу", опасаясь привлечь к себе внимание. Будучи бывшим оперативником уголовного розыска, использовал различные средства конспирации.

Суд признал фигуранта виновным в совершении серии разбойных нападений и умышленном убийстве и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего его имущества.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевкриминалпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Киев
Насосная станция на Десне во время войны: экс-глава Киевводоканала присвоил 65 миллионов
В Киеве накрыли крупную нарколабораторию психотропов с "товаром" на 50 миллионов
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд на выходных
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: