Ревность довела до тюрьмы: убийца и серийный грабитель ювелирки получил 13 лет

Убийцу и серийного грабителя ювелирных магазинов в Киеве приговорили к 13 годам лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП



Детали: Обвиняемый - переселенец из Луганской области, уроженец России, бывший правоохранитель.



Прокурор доказал в суде, что мужчина с 2017 по 2021 год совершил пять дерзких разбойных нападений на ювелирные магазины в разных районах города Киева, завладев ценностями на 3,6 млн гривен.

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Преступник с ружьем врывался в помещения магазинов, угрожал работникам оружием, разбивал витрины и забирал драгоценности. С целью конспирации после совершения преступления менял одежду, передвигался пешком или общественным транспортом, прикрывая лицо медицинской маской.Обвиняемого задержали в июне 2021 года по подозрению в убийстве знакомого. Находясь в собственной квартире, он застрелил из ружья мужчину, которого приревновал к жене. Тело убитого преступник завернул в ковер и пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали правоохранители.Во время обыска по адресу его проживания было изъято оружие, которое он использовал во время разбойных нападений, и значительное количество похищенных ювелирных изделий с бирками.

Как уточнила УП спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, похищенные ценности мужчина сдавал в ломбард, но жил не на "широкую ногу", опасаясь привлечь к себе внимание. Будучи бывшим оперативником уголовного розыска, использовал различные средства конспирации.

Суд признал фигуранта виновным в совершении серии разбойных нападений и умышленном убийстве и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего его имущества.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.