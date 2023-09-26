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Білорус образив чоловіка з шевроном Вагнера: силовики змусили каятись на камеру

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 26 вересня 2023, 16:49
Білорус образив чоловіка з шевроном Вагнера: силовики змусили каятись на камеру
скрін з відео: "Беларускі Гаюн"

Білорус зробив зауваження чоловіку з шевроном "ПВК Вагнер", а той пожалівся в організацію по боротьбі зі злочинністю – "кривдника" затримали і змусили вибачитись на камеру.

Джерело: білоруське видання "Зеркало", моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Білорус зробив зауваження відвідувачу пошти, у якого на одязі був шеврон "ПВК Вагнер" і держпрапор. Той поскаржився на це в Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. "Кривдника" затримали і змусили вибачатися на камеру. 

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Силовики опублікували відео "покаяння" чоловіка. На лобі у нього видно синці.

Пряма мова білоруса: "19 вересня 2023 року перебуваючи у відділенні пошти я побачив чоловіка, у якого символи приватної військової компанії Вагнера і наклеєний державний прапор Республіки Білорусь. Я цю людину, мені не знайому, зняв на мобільний телефон і образив".

Довідково: Парламентська асамблея ОБСЄ визнає "ПВК Вагнер" терористичною організацією. США визначають її як "транснаціональну злочинну організацію". 

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Теми: БілорусьВагнер
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