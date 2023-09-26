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Белорус оскорбил мужчину с шевроном Вагнера: силовики заставили каяться на камеру

Татьяна ЛозовенкоВторник, 26 сентября 2023, 16:49
Белорус оскорбил мужчину с шевроном Вагнера: силовики заставили каяться на камеру
скрин с видео: "Беларускі Гаюн"

Белорус сделал замечание мужчине с шевроном "ЧВК Вагнер", а тот пожаловался в организацию по борьбе с преступностью - "обидчика" задержали и заставили извиниться на камеру.

Источник: белорусское издание "Зеркало", мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Белорус сделал замечание посетителю почты, у которого на одежде был шеврон ЧВК Вагнера и госплаг. Тот пожаловался на это в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. "Обидчика" задержали и заставили извиняться на камеру. 

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Силовики опубликовали видео "покаяния" мужчины. На лбу у него видны синяки.

Прямая речь белоруса: "19 сентября 2023 года находясь в отделении почты я увидел мужчину, у которого символы частной военной компании Вагнера и наклеен государственный флаг Республики Беларусь. Я этого человека, мне не знакомого, снял на мобильный телефон и оскорбил".

Справка: Парламентская ассамблея ОБСЕ признает "ЧВК Вагнер" террористической организацией. США определяют ее как "транснациональную преступную организацию".

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Темы: БеларусьВагнер
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