Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову обстріляли Херсон: є поранені, постраждало підприємство

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 17:43
Росіяни знову обстріляли Херсон: є поранені, постраждало підприємство
наслідки обстрілів Херсона. фото з ТГ Мрочка

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, троє людей отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "По обіді армія РФ знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо.

Реклама:

Двоє чоловіків отримали поранення. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості".

Деталі: Загалом, за словами Мрочка, станом на 17 годину відомо про шістьох людей, поранених у вівторок російськими військовими у Херсоні.

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Херсон
У понеділок в результаті обстрілу Херсона загинув колишній співробітник ДСНС з дружиною
Священник УПЦ МП облаштував схрон зброї у храмі в Херсоні і торгував нею
Троє людей загинуло від вечірньої атаки в Херсоні, є поранені
Останні новини
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: