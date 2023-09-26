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Росіяни знову обстріляли Херсон: є поранені, постраждало підприємство

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 17:43
Росіяни знову обстріляли Херсон: є поранені, постраждало підприємство
наслідки обстрілів Херсона. фото з ТГ Мрочка

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, троє людей отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "По обіді армія РФ знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо.

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Двоє чоловіків отримали поранення. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості".

Деталі: Загалом, за словами Мрочка, станом на 17 годину відомо про шістьох людей, поранених у вівторок російськими військовими у Херсоні.

Теми: Херсонвійна
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