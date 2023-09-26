Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова обстреляли Херсон: есть раненые, пострадало предприятие

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 17:43
Россияне снова обстреляли Херсон: есть раненые, пострадало предприятие
последствия обстрелов Херсона. фото из ТГ Мрочко

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, три человека получили ранения, повреждена инфраструктура.

Источник: начальник городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "После обеда армия РФ снова ударила по Херсону. В результате обстрела повреждены жилые дома, машины, здание предприятия и тому подобное.

Реклама:

Двое мужчин получили ранения. Им на месте оказали необходимую помощь. Еще одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести".

Детали: Всего, по словам Мрочко, по состоянию на 17 часов известно о шести людях, раненых во вторник российскими военными в Херсоне.

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Херсон
В понедельник в результате обстрела Херсона погиб бывший сотрудник ГСЧС с женой
Священник УПЦ МП устроил схрон оружия в храме в Херсоне и торговал им
Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: