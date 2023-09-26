Россияне снова обстреляли Херсон: есть раненые, пострадало предприятие

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, три человека получили ранения, повреждена инфраструктура.

Источник: начальник городской военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "После обеда армия РФ снова ударила по Херсону. В результате обстрела повреждены жилые дома, машины, здание предприятия и тому подобное.

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Двое мужчин получили ранения. Им на месте оказали необходимую помощь. Еще одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести".

Детали: Всего, по словам Мрочко, по состоянию на 17 часов известно о шести людях, раненых во вторник российскими военными в Херсоне.