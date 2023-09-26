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Жителів Севастополя не пустили в укриття палацу культури під час повітряної тривоги

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 17:58
Жителів Севастополя не пустили в укриття палацу культури під час повітряної тривоги
Палац культури рибалок у Севастополі. ілюстративне фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Севастополі відвідувачів палацу культури не пустили до сховища під час тривоги.

Джерело: "Крим Реалії", телеграм-канали

Деталі: Телеграм-канал "Baza" опублікував відео, на якому чоловік, який представився співробітником пожежної безпеки, не дозволив відвідувачам Палацу культури рибалок скористатися укриттям у будівлі, оскільки "воно призначене тільки для співробітників".

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Вказується, що подія мала місце ввечері 25 вересня.

Серед відвідувачів ПК були жінки і діти. "У вас у своїх будинках є", - сказав він.

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Пізніше ставленик Кремля так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв назвав цю ситуацію "позамежним ідіотизмом або свідомим шкідництвом" і заявив, що "з таким буде розбиратися жорстко".

Що передувало: Після ракетної атаки на Севастополь у місцевих пабліках почали масово скаржитися на відсутність доступу в укриття і погану чутність сирени в деяких районах міста. Після цього Развожаєв визнав, що укриття в місті не готові до "реальності" війни.

Раніше російська влада Севастополя ввела три види повітряної тривоги для місцевих жителів.

Теми: Кримповітряна тривогавійна
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