Жителей Севастополя не пустили в укрытие дворца культуры во время воздушной тревоги

Во временно оккупированном Севастополе посетителей дворца культуры не пустили в убежище во время тревоги.

Источник: "Крым Реалии", телеграм-каналы

Детали: Телеграм-канал "Baza" опубликовал видео, на котором мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, не разрешил посетителям Дворца культуры рыбаков воспользоваться укрытием в здании, так как "оно предназначено только для сотрудников".

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Указывается, что событие имело место вечером 25 сентября.

Среди посетителей ДК были женщины и дети. "У вас в своих домах есть", — сказал он.

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Позже ставленник Кремля так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев назвал эту ситуацию "запредельным идиотизмом или сознательным вредительством" и заявил, что "с таким будет разбираться жестко".

Что предшествовало: После ракетной атаки на Севастополь в местных пабликах начали массово жаловаться об отсутствии доступа в укрытия и плохую слышимость сирены в некоторых районах города. После этого Развожаев признал, что укрытия в городе не готовы к "реальности" войны.

Ранее российские власти Севастополя ввели три вида воздушной тревоги для местных жителей.