У Херсоні пролунали потужні вибухи, в Бериславі авіабомба влучила в лікарню
Вівторок, 26 вересня 2023, 19:13
У Херсоні ввечері пролунали потужні вибухи.
Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонська ОДА
Пряма мова: "У Херсоні лунають потужні вибухи! Залишайтесь у безпечних місцях! Не виходьте на відкритий простір!"
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Деталі: Мрочко не вказав деталей, але в області о 17:50 оголошували повітряну тривогу на пів години.
Пізніше в Херсонській ОДА повідомили, що російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі.
"Через влучання керованої авіабомби у лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення", - сказано у повідомленні.