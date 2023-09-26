У Херсоні пролунали потужні вибухи, в Бериславі авіабомба влучила в лікарню

У Херсоні ввечері пролунали потужні вибухи.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонська ОДА

Пряма мова: "У Херсоні лунають потужні вибухи! Залишайтесь у безпечних місцях! Не виходьте на відкритий простір!"

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Деталі: Мрочко не вказав деталей, але в області о 17:50 оголошували повітряну тривогу на пів години.

Пізніше в Херсонській ОДА повідомили, що російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі.



"Через влучання керованої авіабомби у лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення", - сказано у повідомленні.