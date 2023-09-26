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В Херсоне прогремели мощные взрывы, в Бериславе авиабомба попала в больницу

Александр ШумилинВторник, 26 сентября 2023, 19:13
В Херсоне прогремели мощные взрывы, в Бериславе авиабомба попала в больницу
Фото иллюстративное

В Херсоне вечером прогремели мощные взрывы.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, Херсонская ОГА

Прямая речь: "В Херсоне раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в безопасных местах! Не выходите на открытое пространство!"

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Детали: Мрочко не указал деталей, но в области в 17:50 объявляли воздушную тревогу на полчаса.

Позже в Херсонской ОГА сообщили, что российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе.

"Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения", - сказано в сообщении.

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Темы: ХерсонРосcия
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