В Херсоне прогремели мощные взрывы, в Бериславе авиабомба попала в больницу

В Херсоне вечером прогремели мощные взрывы.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, Херсонская ОГА

Прямая речь: "В Херсоне раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в безопасных местах! Не выходите на открытое пространство!"

Реклама:

Детали: Мрочко не указал деталей, но в области в 17:50 объявляли воздушную тревогу на полчаса.

Позже в Херсонской ОГА сообщили, что российская авиация атаковала медучреждение в Бериславе.

"Из-за попадания управляемой авиабомбы в больнице повреждена крыша одного из отделений, пищеблок, прачечная, котельная, гаражные, хозяйственные и складские помещения", - сказано в сообщении.