У Канаді вимагають відставки спікера парламенту за запрошення ветерана СС "Галичина"

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок закликала спікера Палати громад Ентоні Роту подати у відставку через запрошення до парламенту на виступ Володимира Зеленського минулого тижня 98-річного Ярослава Гуньки, який раніше служив у дивізії СС "Галичина".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio-Canada

Деталі: Жолі заявила, що вважає запрошення Гуньки до канадського парламенту "абсолютно неприйнятним" і закликала дослухатись до вимог парламентарів, які вимагають відставки спікера.

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"Нам було соромно як канадцям, і це, безумовно, соромно і для Палати громад… Ми повинні взяти до уваги те, що сталося, це питання лідерства", – додала голова канадського МЗС.

У п’ятницю під час візиту Зеленського до Канади Ентоні Рота представив 98-річного Гуньку як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян. Його привітали оплесками присутні в залі політики й урядовці.

Пізніше з’ясувалось, що Гунька в роки Другої світової служив у дивізії СС "Галичина", створеної німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії.

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Довідково: Дивізія СС "Галичина" була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях Вермахту проти поляків та євреїв.

Деталі: Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Спікер канадської Палати громад потім перепросив за те, що сталось, але у відставку йти відмовився.

В офісі прем’єра Канади заявили місцевим ЗМІ, що ані прем'єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС "Галичина", а такий вчинок там безумовно засуджують.

У вівторок увечері Рота має зустрітися з очільниками фракцій нижньої палати парламенту і, як очікується, ухвалити рішення про те, чи подавати у відставку.

Нагадаємо, що у 2021 році Німеччина висловила Україні протест через марш у центрі Києва з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".